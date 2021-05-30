Колишній бомбардир команди УПЛ зацікавив турецький клуб

Цитата

Головний наставник турецького “Різеспора” Бюлент Уйгун підтвердив інтерес до форварда. Також інтерес до 25-річного футболіста приписується ФК “Сабах”.

“Колишній гравець українського „Миная“ в полі нашого зору. Ми хочемо залучити його до своїх лав. Сподіваюся, він виявиться в нашій команді”, — повідомив Уйгун.

Доповнення

Нурієв став одним з найкращих бомбардирів минулого сезону УПЛ. У 24 матчах чемпіонату він забив 10 голів.