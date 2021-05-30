Колишній бомбардир команди УПЛ зацікавив турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишній нападник ФК “Минай” Анатолій Нурієв увійшов до сфери інтересів клубів із Туреччини і Азербайджану, повідомляє УНН з посиланням на “Azerisport.com”.
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Головний наставник турецького “Різеспора” Бюлент Уйгун підтвердив інтерес до форварда. Також інтерес до 25-річного футболіста приписується ФК “Сабах”.
“Колишній гравець українського „Миная“ в полі нашого зору. Ми хочемо залучити його до своїх лав. Сподіваюся, він виявиться в нашій команді”, — повідомив Уйгун.
Доповнення
Нурієв став одним з найкращих бомбардирів минулого сезону УПЛ. У 24 матчах чемпіонату він забив 10 голів.