"Київському терористу" у дитинстві поставили діагноз "олігофренія" — Геращенко

"По даним, які отримані з Республіки Узбекистан, звідкіля родом пан Карімов, він у 10 років отримав діагноз "олігофренія" та знаходився на обліку в Узбекистані у психоневрологічному диспансері. Але він з 2013 року знаходиться в Україні, він тут фактично не порушував закони, у нього не було жодної судимості, або пред’явлено підозр в кримінальних злочинах, він лише порушував правила дорожнього руху", - сказав Геращенко.

За його словами, він фактично декілька тижнів тому почав писати пости в соціальних мережах з негативними та недобрими закликами, але до того він вів звичайний спосіб життя.

"Обов’язково у таких випадках робиться судово-психологічна експертиза. Така сама експертиза наразі робиться по "луцькому терористу"… У будь-якому випадку, ті люди які роблять такого роду злочини не залежно від того, психічно нормальні вони чи психічно не нормальні, вони будуть знаходитися за ґратами. Різниця тільки в тому, що бувають заклади відбуття покарання лікувального характеру або колонії загального режиму. Але у будь-якому разі це ізоляція від нормальних людей", - розповів Геращенко.

Довідка: Олігофренія (з грецької - слабоумство) - це група вроджених або набутих у ранньому віці (до 3 років) хворобливих станів психіки, що характеризуються загальними клінічними ознаками, які дозволяють розглядати їх у практичній експертній роботі як єдину клінічну форму.



Клінічно однорідна група захворювань різної етіології, поєднаних двома обов'язковими ознаками:



• психічним недорозвиненням з перевагою інтелектуальної недостатності;

• відсутністю прогредієнтності.

Нагадамо, раніше сьогодні у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.

Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив'язаний трос, який з'єднував його з детонатором. І якщо його вб'ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.

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У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.

За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.

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