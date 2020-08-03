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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110453 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102004 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

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"Киевскому террористу" в детстве поставили диагноз "олигофрения" — Геращенко

"Киевскому террористу" в детстве поставили диагноз "олигофрения" — Геращенко

Киев  •  УНН

 • 14744 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, в 10 лет поставили диагноз "олигофрения". Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"По данным, которые получены из Республики Узбекистан, откуда родом господин Каримов, он в 10 лет получил диагноз  "олигофрения" и находился на учете в Узбекистане в психоневрологическом диспансере. Но он с 2013 года находится в Украине, он здесь фактически не нарушал законы, у него не было ни одной судимости, или предъявлено подозрений в уголовных преступлениях, он только нарушал правила дорожного движения", - сказал Геращенко.

По его словам, он фактически несколько недель назад начал писать посты в социальных сетях с негативными и недобрыми призывами, но до этого он вел обычный образ жизни.

"Обязательно в таких случаях делается судебно-психологическая экспертиза. Такая же экспертиза сейчас делается по "луцком террористу"... В любом случае, те люди, которые делают такого рода преступления независимо от того, психически нормальные они или психически не нормальны, они будут находиться за решеткой. Разница только в том, что бывают заведения отбывания наказания лечебного характера или колонии общего режима. Но в любом случае это изоляция от нормальных людей", - рассказал Геращенко.

Справка: Олигофрения (с греческого - слабоумие) - это группа врожденных или приобретенных в раннем возрасте (до 3 лет) болезненных состояний психики, характеризующихся общими клиническими признаками, которые позволяют рассматривать их в практической экспертной работе как единую клиническую форму.

Клинически однородная группа заболеваний различной этиологии, объединенных двумя обязательными признаками:

• психическим недоразвитием с преобладанием интеллектуальной недостаточности;
• отсутствием прогредиентности.

Напомним, ранее сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.

Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, детонирует взрывчатка в его рюкзаке.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

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В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчину захватили живым, взрыва не произошло.

По факту теракта открыто уголовное производство.

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