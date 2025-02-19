Хакери зламали акаунти "Ланет" в X (Twitter) та Viber
Київ • УНН
Інтернет-провайдер "Ланет" повідомив про злам своєї сторінки в X та розсилку шахрайських повідомлень у Viber. Доступ до X вже відновлено, шахрайські повідомлення отримали менше 10% абонентів.
Інтернет-провайдер та оператор кабельного телебачення "Ланет" заявив про злам своєї сторінки в мережі X та Viber. Про це компанія інформує в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
В середу, 19 лютого, інтернет-провайдер "Ланет" повідомив, що його офіційну сторінку в X (Twitter) було зламано, а у Viber здійснено розсилку шахрайських повідомлень із використанням альфа-імені.
В компанії зазначили, що доступ до мережі X (Twitter) вже відновлено. Наразі триває розслідування обставин інциденту. За оновленою інформацією, втручання у внутрішні системи провайдера та роботу мережі не зафіксовано.
Інших аномалій не виявлено. Всі служби приведені у посилений режим і здійснюють превентивний моніторинг. Обставини несанкціонованих розсилок встановлюються
За даними "Ланет", шахрайські повідомлення у Viber отримали менш ніж 10% абонентів.
Провайдер закликав користувачів бути обережними, не переходити за підозрілими посиланнями та ігнорувати будь-які сумнівні повідомлення від його імені.
"Уся офіційна інформація наразі публікується лише на нашому сайті та у підтверджених соцмережах", – зазначив Інтернет-провайдер.
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