Хакери зламали акаунти "Ланет" в X (Twitter) та Viber

ukenru
15 березня, 19:03 • 119694 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179523 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144918 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136825 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116296 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107368 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102787 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139880 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133781 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128006 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 25320 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 26331 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 36393 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 23648 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 24065 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139872 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138887 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273081 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301975 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 3913 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53331 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110880 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133779 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116260 перегляди
Актуальне
Хакери зламали акаунти "Ланет" в X (Twitter) та Viber

Хакери зламали акаунти "Ланет" в X (Twitter) та Viber

Київ • УНН

 • 31159 перегляди

Інтернет-провайдер "Ланет" повідомив про злам своєї сторінки в X та розсилку шахрайських повідомлень у Viber. Доступ до X вже відновлено, шахрайські повідомлення отримали менше 10% абонентів.

Інтернет-провайдер та оператор кабельного телебачення "Ланет" заявив про злам своєї сторінки в мережі X та Viber. Про це компанія інформує в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

В середу, 19 лютого, інтернет-провайдер "Ланет" повідомив, що його офіційну сторінку в X (Twitter) було зламано, а у Viber здійснено розсилку шахрайських повідомлень із використанням альфа-імені.

В компанії зазначили, що доступ до мережі X (Twitter) вже відновлено. Наразі триває розслідування обставин інциденту. За оновленою інформацією, втручання у внутрішні системи провайдера та роботу мережі не зафіксовано.

Інших аномалій не виявлено. Всі служби приведені у посилений режим і здійснюють превентивний моніторинг. Обставини несанкціонованих розсилок встановлюються

- йдеться у дописі.

За даними "Ланет", шахрайські повідомлення у Viber отримали менш ніж 10% абонентів.

Провайдер закликав користувачів бути обережними, не переходити за підозрілими посиланнями та ігнорувати будь-які сумнівні повідомлення від його імені.

"Уся офіційна інформація наразі публікується лише на нашому сайті та у підтверджених соцмережах", – зазначив Інтернет-провайдер.

Нагадаємо

Близько 20 італійських веб-сайтів, серед яких і веб-сайти банків і аеропортів, зазнали атак імовірних проросійських хакерів. 

В Іспанії затримали хакера, якого підозрюють у кібератаках на сайти НАТО та ООН05.02.25, 22:07 • 32882 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Технології
natoNATO
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
italiiaІталія
ispaniiaІспанія

Звернутися з питань розміщення реклами