Хакеры взломали аккаунты "Ланет" в X (Twitter) и Viber
Киев • УНН
Интернет-провайдер "Ланет" сообщил о взломе своей страницы в X и рассылке мошеннических сообщений в Viber. Доступ к X уже восстановлен, мошеннические сообщения получили менее 10% абонентов.
Интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения "Ланет" заявил о взломе своей страницы в сети X и Viber. Об этом компания информирует в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В среду, 19 февраля, интернет-провайдер "Ланет" сообщил, что его официальная страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber осуществлена рассылка мошеннических сообщений с использованием альфа-имени.
В компании отметили, что доступ к сети X (Twitter) уже восстановлен. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента. По обновленной информации, вмешательство во внутренние системы провайдера и работу сети не зафиксировано.
Других аномалий не обнаружено. Все службы приведены в усиленный режим и осуществляют превентивный мониторинг. Обстоятельства несанкционированных рассылок устанавливаются
По данным "Ланет", мошеннические сообщения в Viber получили менее 10% абонентов.
Провайдер призвал пользователей быть осторожными, не переходить по подозрительным ссылкам и игнорировать любые сомнительные сообщения от его имени.
"Вся официальная информация пока публикуется только на нашем сайте и в подтвержденных соцсетях", - отметил Интернет-провайдер.
Напомним
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