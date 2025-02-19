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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хакеры взломали аккаунты "Ланет" в X (Twitter) и Viber

Хакеры взломали аккаунты "Ланет" в X (Twitter) и Viber

Киев  •  УНН

 • 10171 просмотра

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Интернет-провайдер "Ланет" сообщил о взломе своей страницы в X и рассылке мошеннических сообщений в Viber. Доступ к X уже восстановлен, мошеннические сообщения получили менее 10% абонентов.

Интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения "Ланет" заявил о взломе своей страницы в сети X и Viber. Об этом компания информирует в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В среду, 19 февраля, интернет-провайдер "Ланет" сообщил, что его официальная страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber осуществлена рассылка мошеннических сообщений с использованием альфа-имени.

В компании отметили, что доступ к сети X (Twitter) уже восстановлен. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента. По обновленной информации, вмешательство во внутренние системы провайдера и работу сети не зафиксировано.

Других аномалий не обнаружено. Все службы приведены в усиленный режим и осуществляют превентивный мониторинг. Обстоятельства несанкционированных рассылок устанавливаются

- говорится в заметке.

По данным "Ланет", мошеннические сообщения в Viber получили менее 10% абонентов.

Провайдер призвал пользователей быть осторожными, не переходить по подозрительным ссылкам и игнорировать любые сомнительные сообщения от его имени.

"Вся официальная информация пока публикуется только на нашем сайте и в подтвержденных соцсетях", - отметил Интернет-провайдер.

Напомним

Около 20 итальянских веб-сайтов, среди которых и веб-сайты банков и аэропортов, подверглись атакам предполагаемых пророссийских хакеров. 

В Испании задержали хакера, которого подозревают в кибератаках на сайты НАТО и ООН05.02.25, 22:07 • 32719 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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