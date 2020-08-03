Хабар за закриття справи Злочевського: ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу Ілляшенку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу першому заступнику голови ДПС в Києві Миколі Ілляшенку, якого підозрюють у справі про спробу надання хабаря керівникам НАБУ та САП. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У понеділок, 3 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у зміні запобіжного заходу експершому заступникові начальника Головного управління Державної податкової служби Києва, якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди в сумі 6 млн доларів керівникам САП та НАБУ”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що суддя також відмовив у зміні розміру грошової застави із 84 млн грн до 20 млн грн.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту першого заступника голови ДПС в Києві Миколу Ілляшенка, якого підозрюють у справі про спробу надання хабаря керівникам НАБУ та САП із альтернативою внесення застави у понад 80 млн грн.
Так, у справі як про підозрюваних йдеться про першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві, одного із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича, а також колишнього керівника одного з департаментів ДФС України, довіреної особи ексміністра екології.
Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.
Однак стало відомо, що сам епізод, щодо якого пропонувалась неправомірна вигода, стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на підконтрольний Сергію Курченку “Реал банк”, та легалізації цих коштів.
Нагадаємо, що НАБУ оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар. Пізніше було повідомленно, що в межах цієї справи було затримано трьох осіб. Для затриманих проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також нагадаємо, детективи НАБУ зафіксували факт надання їм ексчиновником неправомірної вигоди за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Як повідомив народний депутат Олександр Дубінський, хабар мав сприяти закриттю справи щодо компанії Burisma.