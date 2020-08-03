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Взятка за закрытие дела Злочевского: ВАКС отказал в изменении меры пресечения Ильяшенко

Киев  •  УНН

 • 14247 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения первому заместителю председателя ГНС в Киеве Николаю Ильяшенко, которого подозревают в деле о попытке дачи взятки руководителям НАБУ и САП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В понедельник, 3 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в изменении меры пресечения экс-первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды в сумме 6 млн долларов руководителям САП и НАБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судья также отказал в изменении размера денежного залога с 84 млн грн до 20 млн грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд взял под стражу первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко, которого подозревают в деле о попытке дачи взятки руководителям НАБУ и САП с альтернативой внесения залога в более 80 млн грн.

Так, по делу как о подозреваемых говорится о первом заместителе начальника ГУ ГНС в Киеве, одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, а также бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины, доверенном лице экс-министр экологии.

Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.

Однако стало известно, что сам эпизод, по которому предлагалось неправомерная выгода, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который издавался на подконтрольный Сергею Курченко "Реал банк", и легализации этих средств.

Напомним, что НАБУ обнародовало фото 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки. Позже было сообщение, что в пределах этого дела были задержаны три человека. Для задержанных просить мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, детективы НАБУ зафиксировали факт предоставления им экс-чиновником неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Как сообщил народный депутат Александр Дубинский, взятка должна была способствовать закрытию дела в отношении компании Burisma.

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