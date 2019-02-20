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Керівник МВС Німеччини назвав умови для повернення ісламістів до країни

Керівник МВС Німеччини назвав умови для повернення ісламістів до країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер назвав необхідні передумови для повернення полонених на Близькому Сході ісламістів з німецьким громадянством до ФРН. Про це урядовець заявив у інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung, частина якого оприлюднена у вівторок, 19 лютого, передає УНН із посиланням на DW.

За словами Зеегофера, головними передумовами для повернення бойовиків терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІД), котрі мають німецький паспорт, є ретельна перевірка з метою встановлення особи та відсутність можливих непередбачуваних ризиків. Такі умови “в інтересах безпеки” Німеччини, наголосив Зеегофер.

На його думку, кожний окремий випадок потрібно “розглядати на місці”, перш ніж хтось з цих бойовиків з німецьких громадянством зможе сісти в літак для повернення до Німеччини. Не менш важливою є й перевірка на предмет можливого кримінального переслідування щодо цих осіб з боку інших держав, додав урядовець.

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Такі підходи мають запобігти тому, щоб в Німеччині опинилися бойовики ІД, котрих підозрюють у скоєнні серйозних злочинів. “Я не волів би приймати небезпечних осіб, перш ніж ми не зможемо гарантувати того, щоб потім, скажімо, знову заарештувати їх у нас, якщо проти них буде видано ордер на арешт”, — зазначив Зеегофер.

Так само очільник МВС ФРН наголосив, що німецький уряд не збирається “давати карт-бланш” дітям та дружинам бойовиків ІД.

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Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп закликав європейські держави прийняти близько 800 ісламістів, котрі перебувають у полоні міжнародної антитерористичної коаліції та їхніх союзників. Ці заклики в МЗС Німеччини сприйняли досить стримано. Згодом міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) визнав, що європейським партнерам Вашингтона буде “надзвичайно складно реалізувати” заклик президента США.

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У МВС ФРН наголошували, що для повернення таких бойовиків з німецьких громадянством до них спершу потрібно допустити німецьких дипломатів.

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