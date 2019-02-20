Глава МВД Германии назвал условия для возвращения исламистов в страну

По словам Зеегофер, главными предпосылками для возвращения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые имеют немецкий паспорт, является тщательная проверка с целью установления личности и отсутствие возможных непредсказуемых рисков. Такие условия "в интересах безопасности" Германии, подчеркнул Зеегофер.

По его мнению, каждый отдельный случай нужно "рассматривать на месте", прежде чем кто-то из этих боевиков из немецких гражданством сможет сесть в самолет для возвращения в Германию. Не менее важна и проверка на предмет возможного уголовного преследования в отношении этих лиц со стороны других государств, добавил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция не сможет самостоятельно справиться с новой волной беженцев из Сирии - Эрдоган

Такие подходы должны предотвратить тому, чтобы в Германии оказались боевики ИГ, которых подозревают в совершении серьезных преступлений. "Я не хотел бы принимать опасных лиц, прежде чем мы не можем гарантировать того, чтобы потом, скажем, снова арестовать их у нас, если против них будет выдан ордер на арест", - отметил Зеегофер.

Так же глава МВД ФРГ отметил, что немецкое правительство не собирается "давать карт-бланш" детям и женам боевиков ИГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИД фактически мертвой в Сирии - сенатор Грэм

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп призвал европейские государства принять около 800 исламистов, которые находятся в плену международной антитеррористической коалиции и их союзников. Эти призывы в МИД Германии восприняли достаточно сдержанно. Впоследствии министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас (Heiko Maas) признал, что европейским партнерам Вашингтона будет "чрезвычайно сложно реализовать" призыв президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Берлин отреагировал на призыв Трампа по исламистов

В МВД ФРГ отмечали, что для возвращения таких боевиков из немецких гражданством к ним сначала нужно допустить немецких дипломатов.