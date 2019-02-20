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Глава МВД Германии назвал условия для возвращения исламистов в страну

Глава МВД Германии назвал условия для возвращения исламистов в страну

Киев  •  УНН

 • 6621 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер назвал необходимые предпосылки для возвращения пленных на Ближнем Востоке исламистов с немецким гражданством в ФРГ. Об этом чиновник заявил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, часть которого обнародовано во вторник, 19 февраля, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Зеегофер, главными предпосылками для возвращения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые имеют немецкий паспорт, является тщательная проверка с целью установления личности и отсутствие возможных непредсказуемых рисков. Такие условия "в интересах безопасности" Германии, подчеркнул Зеегофер.

По его мнению, каждый отдельный случай нужно "рассматривать на месте", прежде чем кто-то из этих боевиков из немецких гражданством сможет сесть в самолет для возвращения в Германию. Не менее важна и проверка на предмет возможного уголовного преследования в отношении этих лиц со стороны других государств, добавил чиновник.

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Такие подходы должны предотвратить тому, чтобы в Германии оказались боевики ИГ, которых подозревают в совершении серьезных преступлений. "Я не хотел бы принимать опасных лиц, прежде чем мы не можем гарантировать того, чтобы потом, скажем, снова арестовать их у нас, если против них будет выдан ордер на арест", - отметил Зеегофер.

Так же глава МВД ФРГ отметил, что немецкое правительство не собирается "давать карт-бланш" детям и женам боевиков ИГ.

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Напомним, на днях президент США Дональд Трамп призвал европейские государства принять около 800 исламистов, которые находятся в плену международной антитеррористической коалиции и их союзников. Эти призывы в МИД Германии восприняли достаточно сдержанно. Впоследствии министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас (Heiko Maas) признал, что европейским партнерам Вашингтона будет "чрезвычайно сложно реализовать" призыв президента США.

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В МВД ФРГ отмечали, что для возвращения таких боевиков из немецких гражданством к ним сначала нужно допустить немецких дипломатов.

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