Берлін відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини поки що не підтримало заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських країн прийняти сотні полонених американцями ісламістів. У МЗС Німеччини журналістам повідомили, що відомство знає про випадки ув'язнення в північний Сирії німецьких громадян-ісламістів, котрі воювали на боці терористичних угруповань. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“У міністерстві наголосили, що не володіють власними точними даними щодо цього. Крім того, співробітники МЗС Німеччини вказали на неможливість надання консульських послуг та супроводу для німецьких громадян у Сирії після закриття в цій близькосхідній країні посольства Німеччини. На додачу, вже багато років поспіль МЗС країни застерігає громадян Німеччини від поїздок у Сирію”, — йдеться у повідомленні видання.
Попри це уряд ФРН вивчає можливість повернення з Сирії німецьких громадян як виняток, особливо з гуманітарних міркувань, наголосила співрозмовниця міністерства. Водночас, за даними спецслужб, з 2013 року з Німеччини в зони конфліктів у Сирії та Іраку виїхали не менше 1050 осіб. Там вони брали участь у збройному протистоянні на боці терористичних ісламістських угруповань.
На сьогодні близько третини цих осіб вже повернулись до Німеччини. У Сирії та Іраку ще й досі перебувають близько 270 жінок та дітей з Німеччини або ж дітей, народжених батьками з німецьким громадянством. Якщо вірити даним спецслужб, 75 відсотків цих дітей віком молодше трьох років, наголосили в МЗС ФРН.
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Тим часом представники опозиційних фракцій у Бундестазі, зокрема Зелених та Лівої партії, наголосили на важливості повернення ісламістів, що мають громадянство європейських країн, до Європи. Так, зовнішньополітичний експерт партії “Союз-90/Зелені” Омід Нуріпур зазначив у розмові з журналістами Deutschlandfunk, що ФРН має повернути своїх громадян, незалежно від того “святі вони чи терористи”.
На думку представника Зелених, цих осіб потрібно повернути й саме в Німеччині притягати їх до відповідальності за скоєне. Схожу заяву щодо повернення ісламістів до європейських країн зробив і зовнішньополітичний експерт фракції Лівої партії у Бундестазі Штефан Лібіх, повідомляє Deutschlandfunk.
Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків “Ісламської держави”, захоплених американськими військовими в Сирії.
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