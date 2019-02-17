Берлін відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини поки що не підтримало заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських країн прийняти сотні полонених американцями ісламістів. У МЗС Німеччини журналістам повідомили, що відомство знає про випадки ув'язнення в північний Сирії німецьких громадян-ісламістів, котрі воювали на боці терористичних угруповань. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.