Берлін відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів

ukru
22 березня, 17:51 • 95098 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 133747 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109497 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109038 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100927 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103726 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152907 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168553 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155191 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251763 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 50362 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 80545 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 37003 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 45747 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 32699 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168114 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251764 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213912 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198561 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63838 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59905 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74877 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56526 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86532 перегляди
Актуальне
Берлін відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів

Берлін відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів

Київ • УНН

 • 10211 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини поки що не підтримало заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських країн прийняти сотні полонених американцями ісламістів. У МЗС Німеччини журналістам повідомили, що відомство знає про випадки ув'язнення в північний Сирії німецьких громадян-ісламістів, котрі воювали на боці терористичних угруповань. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“У міністерстві наголосили, що не володіють власними точними даними щодо цього. Крім того, співробітники МЗС Німеччини вказали на неможливість надання консульських послуг та супроводу для німецьких громадян у Сирії після закриття в цій близькосхідній країні посольства Німеччини. На додачу, вже багато років поспіль МЗС країни застерігає громадян Німеччини від поїздок у Сирію”, — йдеться у повідомленні видання.

Попри це уряд ФРН вивчає можливість повернення з Сирії німецьких громадян як виняток, особливо з гуманітарних міркувань, наголосила співрозмовниця міністерства. Водночас, за даними спецслужб, з 2013 року з Німеччини в зони конфліктів у Сирії та Іраку виїхали не менше 1050 осіб. Там вони брали участь у збройному протистоянні на боці терористичних ісламістських угруповань.

На сьогодні близько третини цих осіб вже повернулись до Німеччини. У Сирії та Іраку ще й досі перебувають близько 270 жінок та дітей з Німеччини або ж дітей, народжених батьками з німецьким громадянством. Якщо вірити даним спецслужб, 75 відсотків цих дітей віком молодше трьох років, наголосили в МЗС ФРН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 100 порожніх стільців: у Мюнхені мітингували на підтримку “в’язнів Кремля”

Тим часом представники опозиційних фракцій у Бундестазі, зокрема Зелених та Лівої партії, наголосили на важливості повернення ісламістів, що мають громадянство європейських країн, до Європи. Так, зовнішньополітичний експерт партії “Союз-90/Зелені” Омід Нуріпур зазначив у розмові з журналістами Deutschlandfunk, що ФРН має повернути своїх громадян, незалежно від того “святі вони чи терористи”.

На думку представника Зелених, цих осіб потрібно повернути й саме в Німеччині притягати їх до відповідальності за скоєне. Схожу заяву щодо повернення ісламістів до європейських країн зробив і зовнішньополітичний експерт фракції Лівої партії у Бундестазі Штефан Лібіх, повідомляє Deutschlandfunk.

Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків “Ісламської держави”, захоплених американськими військовими в Сирії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-президент США відхилив заклик Меркель до співпраці з Росією

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.99