Берлин отреагировал на призыв Трампа по поводу исламистов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Германии пока не поддержало призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в европейские страны принять сотни пленных американцами исламистов. В МИД Германии журналистам сообщили, что ведомство знает о случаях заключения на севере Сирии немецких граждан-исламистов, воевавших на стороне террористических группировок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В министерстве отметили, что не владеют собственными точными данными на этот счет. Кроме того, сотрудники МИД Германии указали на невозможность предоставления консульских услуг сопровождения для немецких граждан в Сирии после закрытия в этой ближневосточной стране посольства Германии. В дополнение, уже много лет МИД страны предостерегает граждан Германии от поездок в Сирию", - говорится в сообщении издания.
Несмотря на это правительство ФРГ изучает возможность возвращения из Сирии немецких граждан в виде исключения, особенно по гуманитарным соображениям, отметила собеседница министерства. В то же время, по данным спецслужб, с 2013 года из Германии в зоны конфликтов в Сирии и Ираке выехали не менее 1050 человек. Там они участвовали в вооруженном противостоянии на стороне террористических исламистских группировок.
На сегодняшний день около трети этих лиц уже вернулись в Германию. В Сирии и Ираке до сих пор находятся около 270 женщин и детей из Германии или детей, рожденных родителями с немецким гражданством. Если верить данным спецслужб, 75 процентов этих детей младше трех лет, отметили в МИД ФРГ.
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Между тем представители оппозиционных фракций в Бундестаге, в частности Зеленых и Левой партии, отметили важность возвращения исламистов, имеющих гражданство европейских стран, в Европу. Так, внешнеполитический эксперт партии "Союз-90/Зеленые" Омид Нурипур отметил в беседе с журналистами Deutschlandfunk, что ФРГ вернуть своих граждан, независимо от того "святые они или террористы".
По мнению представителя Зеленых, этих лиц нужно вернуть и именно в Германии привлечь их к ответственности за содеянное. Похожее заявление о возврате исламистов в европейские страны сделал и внешнеполитический эксперт фракции Левой партии в Бундестаге Штефан Либих, сообщает Deutschlandfunk.
Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников принять более 800 боевиков "Исламского государства", захваченных американскими военными в Сирии.
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