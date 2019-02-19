Туреччина не зможе самотужки впоратися з новою хвилею біженців з Сирії - Ердоган

"Якщо буде нова хвиля біженців, то Туреччина більше не зможе впоратися з нею самотужки, - сказав турецький лідер під час виступу в Стамбулі - Запропонована нами ще на початку сирійської кризи формула створення зон безпеки (в Сирії) є найбільш практичним методом повернення біженців".

За його словами, "перебування біженців на території Туреччини не може розглядатися як єдиний спосіб вирішення проблем сирійських біженців".

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На початку лютого Ердоган також виступив з пропозицією створити в Сирії міста для біженців з приміщеннями контейнерного типу.

Як повідомляв УНН, у результаті пожеж в таборах біженців на кордоні з Туреччиною з початку року загинула дитина, 13 людей постраждали.