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Туреччина не зможе самотужки впоратися з новою хвилею біженців з Сирії - Ердоган

Туреччина не зможе самотужки впоратися з новою хвилею біженців з Сирії - Ердоган

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що його країна не зможе впоратися самотужки в разі виникнення нової хвилі сирійських біженців. Про це повідомляє УНН із посиланням на АА.

"Якщо буде нова хвиля біженців, то Туреччина більше не зможе впоратися з нею самотужки, - сказав турецький лідер під час виступу в Стамбулі - Запропонована нами ще на початку сирійської кризи формула створення зон безпеки (в Сирії) є найбільш практичним методом повернення біженців".

За його словами, "перебування біженців на території Туреччини не може розглядатися як єдиний спосіб вирішення проблем сирійських біженців".

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На початку лютого Ердоган також виступив з пропозицією створити в Сирії міста для біженців з приміщеннями контейнерного типу.

Як повідомляв УНН, у результаті пожеж в таборах біженців на кордоні з Туреччиною з початку року загинула дитина, 13 людей постраждали.

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