Таборам біженців в Ідлібі загрожують пожежі

На зміну зливам, що затопили 11 таборів біженців на північному заході Сирії, прийшли пожежі.

З початку року в прикордонних з Туреччиною наметових таборах в Ідлібі зафіксовано п’ять великих пожеж, жертвами яких стала одна людина, 13 осіб отримали поранення.

Пожежі знищили велику кількість наметів, а також будову однієї зі шкіл.

Тільки напередодні в Ідлібі в результаті пожежі загинула дитина, дев’ять дітей отримали опіки.

Причиною загоряння найчастіше стають горючі матеріали, що використуються біженцями для опалення наметів.

У кінці грудня дощі залишили без даху над головою 25 тисяч біженців в Сирії. У числі інших затопило табору “Атме”, “Кераме”, “Ках”, “Худа” і “Омер”.

Турецькі гуманітарні структури, в тому числі Товариство Червоного Півмісяця, направили допомогу в зону стихійного лиха.

Нагадаємо, жертвами ударів БПЛА і артилерійських обстрілів зони деескалації в сирійському Ідлібі в січні стали 30 мирних жителів, 180 осіб отримали поранення.