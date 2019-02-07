Лагерям беженцев в Идлибе угрожают пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В результате пожаров в лагерях беженцев на границе с Турцией с начала года погиб ребенок, 13 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецькое информагентство "Анадолу".
На смену ливням, что затопили 11 лагерей беженцев на северо-западе Сирии, пришли пожары.
С начала года в приграничных с Турцией палаточных лагерях в Идлибе зафиксировано пять крупных пожаров, жертвами которых стал один человек, 13 человек получили ранения.
Пожары уничтожили большое количество палаток, а также строение одной из школ.
Только накануне в Идлибе в результате пожара погиб ребенок, девять детей получили ожоги.
Причиной возгорания чаще всего становятся горючие материалы, которые используют беженци для отопления палаток.
В конце декабря дожди оставили без крова 25 тыс. беженцев в Сирии. В числе других затопило лагеря "Атме", "Кераме", "Ках", "Худая" и "Омер".
Турецкие гуманитарные структуры, в том числе Общество Красного Полумесяца, направили помощь в зону стихийного бедствия.
Напомним, жертвами ударов БПЛА и артиллерийских обстрелов зоны деэскалации в сирийском Идлибе в январе стали 30 мирных жителей, 180 человек получили ранения.