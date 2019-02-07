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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76269 просмотра

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Лагерям беженцев в Идлибе угрожают пожары

Лагерям беженцев в Идлибе угрожают пожары

Киев  •  УНН

 • 8574 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В результате пожаров в лагерях беженцев на границе с Турцией с начала года погиб ребенок, 13 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецькое информагентство "Анадолу".

На смену ливням, что затопили 11 лагерей беженцев на северо-западе Сирии, пришли пожары.

С начала года в приграничных с Турцией палаточных лагерях в Идлибе зафиксировано пять крупных пожаров, жертвами которых стал один человек, 13 человек получили ранения.

Пожары уничтожили большое количество палаток, а также строение одной из школ.

Только накануне в Идлибе в результате пожара погиб ребенок, девять детей получили ожоги.

Причиной возгорания чаще всего становятся горючие материалы, которые используют беженци для отопления палаток.

В конце декабря дожди оставили без крова 25 тыс. беженцев в Сирии. В числе других затопило лагеря "Атме", "Кераме", "Ках", "Худая" и "Омер".

Турецкие гуманитарные структуры, в том числе Общество Красного Полумесяца, направили помощь в зону стихийного бедствия.

Напомним, жертвами ударов БПЛА и артиллерийских обстрелов зоны деэскалации в сирийском Идлибе в январе стали 30 мирных жителей, 180 человек получили ранения.

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