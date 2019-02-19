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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73801 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128471 просмотра

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7 марта, 15:45 • 129056 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124756 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

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Турция не сможет самостоятельно справиться с новой волной беженцев из Сирии - Эрдоган

Турция не сможет самостоятельно справиться с новой волной беженцев из Сирии - Эрдоган

Киев  •  УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна не сможет справиться самостоятельно в случае возникновения новой волны сирийских беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.

"Если будет новая волна беженцев, то Турция больше не сможет справиться с ней самостоятельно, - сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле - Предложенная нами еще в начале сирийского кризиса формула создания зон безопасности (в Сирии) является наиболее практичным методом возвращения беженцев".

По его словам, "пребывание беженцев на территории Турции не может рассматриваться как единственный способ решения проблем сирийских беженцев".

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В начале февраля Эрдоган также выступил с предложением создать в Сирии города для беженцев из помещений контейнерного типа.

Как сообщал УНН, в результате пожаров в лагерях беженцев на границе с Турцией с начала года погиб ребенок, 13 человек пострадали.

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