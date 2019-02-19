Турция не сможет самостоятельно справиться с новой волной беженцев из Сирии - Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна не сможет справиться самостоятельно в случае возникновения новой волны сирийских беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.
"Если будет новая волна беженцев, то Турция больше не сможет справиться с ней самостоятельно, - сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле - Предложенная нами еще в начале сирийского кризиса формула создания зон безопасности (в Сирии) является наиболее практичным методом возвращения беженцев".
По его словам, "пребывание беженцев на территории Турции не может рассматриваться как единственный способ решения проблем сирийских беженцев".
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В начале февраля Эрдоган также выступил с предложением создать в Сирии города для беженцев из помещений контейнерного типа.
Как сообщал УНН, в результате пожаров в лагерях беженцев на границе с Турцией с начала года погиб ребенок, 13 человек пострадали.