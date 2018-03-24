Капіталізація Facebook впала на 58 млрд дол. за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів. Про це стало відомо в ніч на суботу, 24 березня, після закінчення торгів на фондовій біржі Нью-Йорка, передає УНН з посиланням на DW.
Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала з 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до п'ятничного закриття.
Як вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер, інвестори остерігаються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів.
Засновник рекламного агентства M&C Saatchi Девід Кершоу вважає, що з погляду рекламодавців соціальна мережа є "дивовижним інструментом" завдяки "точності визначення цільової аудиторії". Однак корпорації "не хочуть асоціюватися з компанією, поміченою в зборі даних користувачів" без їхнього відома, вважає експерт.
На думку Кершоу, зміни в політиці захисту даних Facebook з більшою ймовірністю вийдуть через "загрозу втрати коштів від реклами", ніж в результаті соціальних кампаній #DeleteFacebook і #BoycottFacebook, запущених користувачами.
Відзначимо, у середу 21 березня розміщення реклами в Facebook призупинили Mozilla і Commerzbank. Пізніше офіційні акаунти своїх компаній SpaceX і Tesla видалив також бізнесмен Ілон Маск.
Як повідомляв УНН, виконавчий директор Facebook Inc Марк Цукерберг буде свідчити про витік даних перед Сенатом США.
Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації про кандидатів в інтернеті в Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.