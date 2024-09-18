Камала Гарріс зателефонувала Трампу після ймовірної спроби замаху

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55391 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105992 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144522 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119166 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111209 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114788 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141181 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75342 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83760 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178270 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.3 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 27503 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 38245 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 19811 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 14423 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 12441 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144524 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141181 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178271 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516914 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6260 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33526 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33250 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35371 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59263 перегляди
Актуальне
Камала Гарріс зателефонувала Трампу після ймовірної спроби замаху

Камала Гарріс зателефонувала Трампу після ймовірної спроби замаху

Київ • УНН

 • 59785 перегляди

Віце-президент Камала Гарріс провела коротку розмову з Дональдом Трампом після ймовірної другої спроби замаху на нього. Вона висловила радість, що він у безпеці, та наголосила на неприпустимості політичного насильства.

Віце-президент Камала Гарріс зателефонувала колишньому президенту Дональду Трампу у вівторок для короткої розмови після ймовірної другої спроби замаху на нього в неділю. Про це пише The Hill, передає УНН

Деталі

Гарріс висловила Трампу свою радість, що він у безпеці, повідомив представник Білого дому, описуючи розмову як "коротку та доброзичливу".

"Я перевірила, чи він у порядку. І сказала йому те, що вже говорила публічно — в нашій країні немає місця для політичного насильства. Я беру участь у цих виборах і в цій гонці з багатьох причин, включаючи боротьбу за нашу демократію, і в демократії немає місця для політичного насильства", — зазначила Гарріс під час панелі Національної асоціації чорних журналістів (NABJ).

Гарріс і Трамп вперше зустрілися на дебатах минулого тижня і знову були разом у середу в Нью-Йорку на заходах до річниці терактів 11 вересня 2001 року.

Президент Джо Байден також розмовляв з Трампом у понеділок, і Трамп описав розмову як "дуже приємний дзвінок", зазначивши, що вони обговорили питання захисту Секретної служби.

Контекст

Раніше у понеділок Трамп прямо звинуватив Гарріс і Байдена в останньому інциденті, стверджуючи, що їхня риторика надихнула на насильство проти нього. Байден сказав, що Секретна служба "потребує додаткової допомоги" і закликав Конгрес реагувати на їхні потреби.

Інцидент стався в неділю, коли Трамп грав у гольф у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Агент Секретної служби помітив чоловіка з гвинтівкою АК біля периметра поля для гольфу.

Раян Веслі Роут, 58 років, був звинувачений у понеділок у двох злочинах із застосуванням зброї після того, як нібито просунув дуло гвинтівки через огорожу вздовж поля. Агент відкрив вогонь по чоловіку, який потім втік на автомобілі, але був затриманий під час руху з округу Палм-Біч до округу Мартін на автомагістралі I-95.

"Безвідповідально": Білий дім засудив коментар Маска про замах на Трампа17.09.24, 10:00 • 13556 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
kamala-harrisКамала Гарріс
sekretna-sluzhba-sshaСекретна служба США
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
bilyi-dimБілий дім
donald-trampДональд Трамп
niu-iorkНью-Йорк
dzho-baidenДжо Байден
florydaФлорида

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05