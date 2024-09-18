Камала Гарріс зателефонувала Трампу після ймовірної спроби замаху

Віце-президент Камала Гарріс зателефонувала колишньому президенту Дональду Трампу у вівторок для короткої розмови після ймовірної другої спроби замаху на нього в неділю. Про це пише The Hill, передає УНН.

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Гарріс висловила Трампу свою радість, що він у безпеці, повідомив представник Білого дому, описуючи розмову як "коротку та доброзичливу".

"Я перевірила, чи він у порядку. І сказала йому те, що вже говорила публічно — в нашій країні немає місця для політичного насильства. Я беру участь у цих виборах і в цій гонці з багатьох причин, включаючи боротьбу за нашу демократію, і в демократії немає місця для політичного насильства", — зазначила Гарріс під час панелі Національної асоціації чорних журналістів (NABJ).

Гарріс і Трамп вперше зустрілися на дебатах минулого тижня і знову були разом у середу в Нью-Йорку на заходах до річниці терактів 11 вересня 2001 року.

Президент Джо Байден також розмовляв з Трампом у понеділок, і Трамп описав розмову як "дуже приємний дзвінок", зазначивши, що вони обговорили питання захисту Секретної служби.

Контекст

Раніше у понеділок Трамп прямо звинуватив Гарріс і Байдена в останньому інциденті, стверджуючи, що їхня риторика надихнула на насильство проти нього. Байден сказав, що Секретна служба "потребує додаткової допомоги" і закликав Конгрес реагувати на їхні потреби.

Інцидент стався в неділю, коли Трамп грав у гольф у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Агент Секретної служби помітив чоловіка з гвинтівкою АК біля периметра поля для гольфу.

Раян Веслі Роут, 58 років, був звинувачений у понеділок у двох злочинах із застосуванням зброї після того, як нібито просунув дуло гвинтівки через огорожу вздовж поля. Агент відкрив вогонь по чоловіку, який потім втік на автомобілі, але був затриманий під час руху з округу Палм-Біч до округу Мартін на автомагістралі I-95.

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