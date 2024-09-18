Вице-президент Камала Харрис позвонила бывшему президенту Дональду Трампу во вторник для короткого разговора после вероятной второй попытки покушения на него в воскресенье. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

Харрис выразила Трампу свою радость, что он в безопасности, сообщил представитель Белого дома, описывая разговор как «короткий и доброжелательный».

«Я проверила, в порядке ли он. И сказала ему то, что уже говорила публично - в нашей стране нет места для политического насилия. Я участвую в этих выборах и в этой гонке по многим причинам, включая борьбу за нашу демократию, и в демократии нет места для политического насилия», - отметила Харрис во время панели Национальной ассоциации черных журналистов (NABJ).

Харрис и Трамп впервые встретились на дебатах на прошлой неделе и снова были вместе в среду в Нью-Йорке на мероприятиях к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Президент Джо Байден также разговаривал с Трампом в понедельник, и Трамп описал разговор как «очень приятный звонок», отметив, что они обсудили вопросы защиты Секретной службы.

Контекст

Ранее в понедельник Трамп прямо обвинил Харрис и Байдена в последнем инциденте, утверждая, что их риторика вдохновила на насилие против него. Байден сказал, что Секретная служба «нуждается в дополнительной помощи» и призвал Конгресс реагировать на их потребности.

Инцидент произошел в воскресенье, когда Трамп играл в гольф в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Агент Секретной службы заметил мужчину с винтовкой АК возле периметра поля для гольфа.

Райан Уэсли Роут, 58 лет, был обвинен в понедельник в двух преступлениях с применением оружия после того, как якобы просунул дуло винтовки через ограждение вдоль поля. Агент открыл огонь по мужчине, который затем скрылся на автомобиле, но был задержан во время движения из округа Палм-Бич в округ Мартин на автомагистрали I-95.

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