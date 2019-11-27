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Кабмін виділив 1,9 млрд грн на покращення якості освіти в школах

Кабмін виділив 1,9 млрд грн на покращення якості освіти в школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У середу, 27 листопада, Уряд України ухвалив рішення про спрямування 1,9 млрд грн в освітню сферу в рамках комплексної державної програми покращення якості освіти в школах. Особливий фокус на інноваційне обладнання, забезпечення потреб сільських шкіл та дітей з особливими потребами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий Портал.

Зазначається, що вже до кінця цього року ті українські школи, які не мають доступу до швидкісного інтернету, його отримають.

“Діти в сільській місцевості зможуть комфортно діставатись навчальних закладів та харчуватись в комфортних умовах. Для цього буде закуплено близько 430 нових шкільних автобусів та проведено ремонт їдалень, для цього передбачено 400 млн грн”, — зазначили у Кабміні.

“Сьогодні ми спрямували майже 801,6 млн гривень на сучасне обладнання та технології. Вже в цьому році наші школярі, які цікавляться математично-природничими науками, технологіями та технічною творчістю, отримають нове обладнання для кабінетів та STEM-лабораторій”, — прокоментував Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та додав, що Уряд подбав і про придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються діти з особливими потребами. На це буде спрямовано 55,3 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін виділив понад 44 млн грн на облаштування теплих туалетів у школах

Нагадаємо, що 28 жовтня Уряд також схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.

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