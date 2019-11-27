Кабмін виділив понад 44 млн грн на облаштування теплих туалетів у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів України виділив понад 44 млн грн на облаштування у школах теплих вбиралень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.
“Уряд продовжить програму „Гідність дитини“, за якою проходить облаштування теплих туалетів у школах, де їх досі немає. Для цього з державного бюджету на місця спрямують 44,3 млн гривень. Розпорядження, за яким відбуватиметься розподіл коштів, було схвалене сьогодні, 27 листопада 2019 року, на засіданні Кабміну”, — йдеться в повідомленні.
За словами міністра освіти і науки Ганни Новосад, упродовж 2019 року за даними органів місцевої влади у школах має бути обладнано 848 внутрішніх вбиралень.
“Створення теплих вбиралень проходитиме на засадах співфінансування з місцевою владою. Однак обсяг додаткових інвестицій, які мають докласти до державних коштів місцеві органи самоврядування, буде різним”, — йдеться в повідомленні.
Так, документ передбачає, що: не менш як 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, об’єднані територіальні громади з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області; не менш як 10% суми — райони та об’єднані територіальні громади; не менш як 5% суми — села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.
Нагадаємо, наприкінці 2018 року Закарпатській області виділили 44 031 тис. грн на облаштування внутрішніх туалетів у 67 школах.