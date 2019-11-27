Кабмин выделил более 44 млн грн на обустройство теплых туалетов в школах

"Правительство продолжит программу "Достоинство ребенка", по которой проходит обустройство теплых туалетов в школах, где их еще нет. Для этого из государственного бюджета на места направят 44,3 млн гривен. Распоряжение, по которому будет происходить распределение средств, было принято сегодня, 27 ноября 2019 года, на заседании Кабмина", - говорится в сообщении.

По словам министра образования и науки Анны Новосад, в течение 2019 года, по данным органов местной власти, в школах должно быть оборудовано 848 внутренних туалетов.

"Создание теплых туалетов будет проходить на основе софинансирования с местными властями. Однако объем дополнительных инвестиций, которые должны приложить к государственным средствам местные органы самоуправления, будет разным", - говорится в сообщении.

Так, документ предусматривает, что: не менее 30% суммы должны добавить г. Киев, города областного значения, объединенные территориальные общины с административным центром в городе областного значения, а также области; не менее 10% суммы - районы и объединенные территориальные общины; не менее 5% суммы - села (поселки), имеющие статус горных населенных пунктов, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения.

Напомним, в конце 2018 года Закарпатской области выделили 44 031 тыс. грн на обустройство внутренних туалетов в 67 школах.