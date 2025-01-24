ISW: Влада росії посилює захист оборонно-промислових об’єктів

російська влада зацікавлена в посиленні протиповітряної оборони для захисту об'єктів оборонно-промислової бази, зокрема й через те, що стан російської економіки погіршується. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах росії від українських ударів.

Голова Ради безпеки росії дмитро медведєв 23 січня зустрівся з групою представників військово-промислової комісії Брянської області та обговорив питання збільшення виробництва російських систем протиповітряної оборони та захисту промислових і державних складів на території області.

медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб "подивитися, яка там ситуація", оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх українських ударів по ньому.

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Аналітики додають, що українські удари в російському тилу в основному були спрямовані на оборонно-промислову базу та інші об'єкти, що підтримують військові зусилля росії, включаючи Брянський хімічний завод.

кремль може бути дедалі більше зацікавлений у посиленні можливостей протиповітряної оборони для захисту об'єктів ОПБ, зокрема, у зв'язку з тим, що стан російської внутрішньої економіки продовжує погіршуватися - звітує Інститут вивчення війни.

Ключові висновки ISW за 23 січня:

За повідомленнями, росія планує перекинути додаткові північнокорейські сили, ракети, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) до Курської області для підтримки російських вогневих операцій на великій відстані.

кремль, схоже, дедалі більше занепокоєний усвідомленням економічної нестабільності в росії.

Нещодавно російські війська стратили щонайменше шістьох беззбройних українських військовополонених у Донецькій області.

російські війська нещодавно просунулися у Курській області та поблизу Торецька і Покровська.

За повідомленнями, кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах росії від українських ударів.

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