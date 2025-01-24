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ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

Киев  •  УНН

 • 11156 просмотра

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медведев посетил Брянский химзавод для проверки состояния производства после украинских ударов. кремль усиливает ПВО в приграничных регионах из-за ухудшения экономической ситуации и угрозы новым атакам.

российские власти заинтересованы в усилении противовоздушной обороны для защиты объектов оборонно-промышленной базы, в том числе и потому, что состояние российской экономики ухудшается. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах России от украинских ударов.

Председатель Совета безопасности россии дмитрий медведев 23 января встретился с группой представителей военно-промышленной комиссии Брянской области и обсудил вопросы увеличения производства российских систем противовоздушной обороны и защиты промышленных и государственных складов на территории области.

медведев также посетил Брянский химический завод, чтобы "посмотреть, какая там ситуация", поскольку завод продолжает выполнять российский государственный оборонный заказ после предыдущих украинских ударов по нему.

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Аналитики добавляют, что украинские удары в российском тылу в основном были направлены на оборонно-промышленную базу и другие объекты, поддерживающие военные усилия россии, включая Брянский химический завод.

кремль может быть все больше заинтересован в усилении возможностей противовоздушной обороны для защиты объектов ОПБ, в частности, в связи с тем, что состояние российской внутренней экономики продолжает ухудшаться

- отчитывается Институт изучения войны.

Ключевые выводы ISW за 23 января:

  • По сообщениям, россия планирует перебросить дополнительные северокорейские силы, ракеты, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в Курскую область для поддержки российских огневых операций на большом расстоянии.
    • кремль, похоже, все больше обеспокоен осознанием экономической нестабильности в россии.
      • Недавно российские войска казнили по меньшей мере шестерых безоружных украинских военнопленных в Донецкой области.
        • российские войска недавно продвинулись в Курской области и вблизи Торецка и Покровска.
          • По сообщениям, кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах россии от украинских ударов.

            Напомним

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            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

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