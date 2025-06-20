Іранська ракета впала біля офісу Microsoft в ізраїльському місті Беер-Шева, є поранені - CNN

Іранська ракета впала біля будівлі представництва компанії Microsoft в ізраїльському місті Беер-Шева. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Поліція Ізраїлю повідомила, що отримала інформацію про падіння снарядів у Південному окрузі країни на відкритих територіях, додавши, що було пошкоджено майно. Водночас повідомлень про жертв не надходило.

Раніше Сили оборони Ізраїлю повідомили про повітряну тривогу у кількох районах країни після виявлення ракет, запущених з Ірану.

Нагадаємо

За даними ізраїльських ЗМІ, напередодні Іран завдав першого удару по Ізраїлю ракетою з касетною бойовою частиною, яка вибухнула в районі Гуш-Дана.

Після ранкового вибуху в Ізраїлі Служба тилу запустила інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності населення щодо нової загрози з боку касетних боєприпасів.

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