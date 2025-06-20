Иранская ракета упала возле офиса Microsoft в израильском городе Беэр-Шева, есть пострадавшие — CNN

Иранская ракета упала возле здания представительства компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Полиция Израиля сообщила, что получила информацию о падении снарядов в Южном округе страны на открытых территориях, добавив, что было повреждено имущество. В то же время сообщений о жертвах не поступало.

Ранее Силы обороны Израиля сообщили о воздушной тревоге в нескольких районах страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана.

Напомним

По данным израильских СМИ, накануне Иран нанес первый удар по Израилю ракетой с кассетной боевой частью, которая взорвалась в районе Гуш-Дана.

После утреннего взрыва в Израиле Служба тыла запустила информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности населения о новой угрозе со стороны кассетных боеприпасов.

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