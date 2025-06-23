Іноземні інвестори відвідали завод "Південь-Цемент" на Миколаївщині

Завод "Південь-Цемент" у смт Ольшанське Миколаївської області відвідали керівник CRH International Пітер Баклі та президент CRH у Центральній і Східній Європі Гійом Кавальє. Підприємство є одним із двох активів в Україні, які CRH придбала минулого року. Другий — завод "Волинь-Цемент" у Рівненській області.

Під час поїздки представники CRH ознайомилися з планами інвестування в підготовку до запуску другої печі на заводі. Вони також відзначили темпи впровадження міжнародних стандартів охорони праці, які діють на всіх підприємствах групи по всьому світу.

"У CRH ми пишаємося нашою здатністю досягати успіху в постійно мінливому світі. Ніколи раніше я не бачив стільки доказів цього, як під час візиту до України ", — зазначив Пітер Баклі.

За словами Пітера, він був вражений мужністю та рішучістю колег на заводах в Одесі, Києві та Миколаївській області. Оскільки вони, попри складні обставини, зосереджені на виконанні зобов’язань перед клієнтами, ефективній роботі, а понад усе — на безпеці й турботі один про одного

"Південь-Цемент" є найбільшим виробником цементу на півдні країни. Потужності підприємства перевищують 1,25 мільйона тонн продукції щороку. Загалом на заводі працює 273 особи.

Цей візит став другим для Пітера Баклі в Україну, але першим після схвалення угоди про купівлю двох заводів з боку Антимонопольного комітету. Під час першої поїздки у квітні 2024 року він разом із Гійомом Кавальє зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та іншими представниками української влади.

CRH тоді підтвердила намір інвестувати у виробництво в Україні навіть в умовах війни. Це стало підтвердженням довіри до економічного потенціалу держави та її перспектив відновлення.

"Наша мета — постачати не просто цемент, а дотримуватися обіцянки бути надійним партнером для наших клієнтів і держави. Ми віримо в майбутнє України — саме тому розширюємо виробництво. У CRH ми інвестуємо не лише в активи, а й у людей", — наголосив Гійом Кавальє.

Довідково

CRH — один із провідних світових виробників будівельних матеріалів, який працює у 28 країнах і має понад 80 тисяч працівників. Компанія входить до Fortune Global 500, її акції котируються на біржах у Нью-Йорку та Лондоні.

Завод "Південь-Цемент" працює з 1968 року. З 2000-го він входив до складу Dyckerhoff/Buzzi, а у 2024-му перейшов у власність CRH. У 2024 році сукупний дохід "Волинь-Цементу" і "Південь-Цементу" становив 4,04 млрд грн.