Иностранные инвесторы посетили завод «Пивдень-Цемент» ЮГЦЕМЕНТ на Николаевщине

Завод "ЮГЦемент" в пгт Ольшанское Николаевской области посетили руководитель CRH International Питер Бакли и президент CRH в Центральной и Восточной Европе Гийом Кавалье. Предприятие является одним из двух активов в Украине, которые CRH приобрела в прошлом году. Второй — завод "Волынь-Цемент" в Ровенской области.

Во время поездки представители CRH ознакомились с планами инвестирования в подготовку к запуску второй печи на заводе. Они также отметили темпы внедрения международных стандартов охраны труда, действующих на всех предприятиях группы по всему миру.

"В CRH мы гордимся нашей способностью добиваться успеха в постоянно меняющемся мире. Никогда раньше я не видел столько доказательств этого, как во время визита в Украину ", — отметил Питер Бакли.

По словам Питера, он был поражен мужеством и решимостью коллег на заводах в Одессе, Киеве и Николаевской области. Поскольку они, несмотря на сложные обстоятельства, сосредоточены на выполнении обязательств перед клиентами, эффективной работе, а превыше всего — на безопасности и заботе друг о друге

"ЮГЦемент" является крупнейшим производителем цемента на юге страны. Мощности предприятия превышают 1,25 миллиона тонн продукции ежегодно. Всего на заводе работает 273 человека.

Этот визит стал вторым для Питера Бакли в Украину, но первым после одобрения сделки о покупке двух заводов Антимонопольным комитетом. Во время первой поездки в апреле 2024 года он вместе с Гийомом Кавалье встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и другими представителями украинских властей.

CRH тогда подтвердила намерение инвестировать в производство в Украине даже в условиях войны. Это стало подтверждением доверия к экономическому потенциалу государства и его перспективам восстановления.

"Наша цель — поставлять не просто цемент, а соблюдать обещание быть надежным партнером для наших клиентов и государства. Мы верим в будущее Украины — именно поэтому расширяем производство. В CRH мы инвестируем не только в активы, но и в людей", — подчеркнул Гийом Кавалье.

Справка

CRH — один из ведущих мировых производителей строительных материалов, который работает в 28 странах и имеет более 80 тысяч сотрудников. Компания входит в Fortune Global 500, ее акции котируются на биржах в Нью-Йорке и Лондоне.

Завод "ЮГЦемент" работает с 1968 года. С 2000-го он входил в состав Dyckerhoff/Buzzi, а в 2024-м перешел в собственность CRH. В 2024 году совокупный доход "Волынь-Цемента" и "ЮГЦемента" составил 4,04 млрд грн.