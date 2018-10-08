Індія відреагувала на загрозу санкцій США через купівлю С-400 у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Індія притримується незалежної політики, незважаючи на навислу загрозу санкцій США. Про це заявив начальник штабу індійської армії генерал Рават Біпін після підписання контракту на закупівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, передає УНН з посиланням на The New Indian Express.
"Так, ми усвідомлюємо, що на нас можуть бути накладені санкції, але ми слідуємо незалежній політиці", - сказав він.
Індійський генерал додав, що збройні сили Індії також зацікавлені в отриманні вертольотів Камова та інших систем озброєнь від Москви.
З його слів, росіяни дуже зацікавлені у контактах з індійськими армією і силами оборони.
Наприкінці минулого тижня Індія уклала контракт з Росією на поставку комплексів С-400.
США на фоні укладення контракту на постачання Індії систем С-400 "Тріумф" попередили союзників і партнерів про загрозу застосування санкцій.