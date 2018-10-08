Індія відреагувала на загрозу санкцій США через купівлю С-400 у РФ

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Індія притримується незалежної політики, незважаючи на навислу загрозу санкцій США. Про це заявив начальник штабу індійської армії генерал Рават Біпін після підписання контракту на закупівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, передає УНН з посиланням на The New Indian Express.