Індія вимагає термінової демаркації спірного гімалайського кордону з Китаєм

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час зустрічі зі своїм китайським колегою Дон Цзюнем закликав до активізації роботи над розмежуванням спірної гімалайської ділянки кордону. Зустріч відбулася у четвер на полях наради міністрів оборони країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у китайському Циндао, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як повідомило Міністерство оборони Індії, сторони провели "глибоку дискусію щодо необхідності підтримання миру і спокою" на кордоні. Сінгх наголосив на потребі "остаточного вирішення питання демаркації кордону" шляхом активізації вже існуючих механізмів двосторонньої співпраці.

Натомість у повідомленні китайського державного інформагентства Xinhua питання демаркації не згадується. Лише зазначено, що Індія прагне врегулювання суперечностей.

Індія та Китай мають 3488-кілометрову нерозмежовану гімалайську прикордонну лінію. Через розбіжності у сприйнятті проходження межі регулярно виникають інциденти й збройні сутички. Нинішня Лінія фактичного контролю (LAC) частково відповідає колоніальним межам, визначеним британською адміністрацією.

Найвищого загострення конфлікт досяг у червні 2020 року, коли під час зіткнення на кордоні загинули щонайменше 20 індійських військових і четверо китайських. Після цього обидві сторони перекинули до регіону тисячі військових, ракетні установки та винищувачі.

Візит Раджнатха Сінгха до Китаю став першим із часу того загострення із найбільш публічним за понад десятиріччя закликом високопосадовця Індії до остаточного розмежування кордону. Ще у 2014 році прем’єр-міністр Нарендра Моді заявляв голові КНР Сі Цзіньпіну, що окреслення Лінії фактичного контролю "суттєво сприятиме зусиллям із підтримання миру".

Доповнення

Дві країни вже призначили спеціальних представників для переговорів щодо остаточного врегулювання прикордонного конфлікту. Відбулося кілька раундів переговорів, а чергову зустріч заплановано провести найближчим часом в Індії, повідомило 23 червня індійське зовнішньополітичне відомство.

Крім того, в рамках зустрічей у Циндао індійський міністр оборони також провів переговори зі своїм російським колегою Андрієм Бєлоусовим. За даними Міноборони Індії, сторони обговорили прискорення постачання зенітно-ракетних комплексів С-400, модернізацію винищувачів Су-30МКІ та закупівлю іншого критично важливого озброєння.

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Нагадаємо

Індія і Пакистан домовились про поетапне відведення військ і озброєнь з Кашміру на позиції до початку конфлікту. Рішення прийнято після ракетних ударів та масштабних військових операцій.