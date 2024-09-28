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"Є певні країни-члени, які починають думати категоріями капітуляції": Боррель про долучення Угорщини до ініціативи Китаю і Бразилії щодо "мирного плану" для України

"Є певні країни-члени, які починають думати категоріями капітуляції": Боррель про долучення Угорщини до ініціативи Китаю і Бразилії щодо "мирного плану" для України

Київ • УНН

 • 22576 перегляди

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розкритикував Угорщину за участь у зустрічі щодо "мирного плану" для України, організованій Китаєм і Бразилією. Він назвав це "думанням категоріями капітуляції" та висловив упевненість у продовженні підтримки України з боку ЄС.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив участь Угорщини в зустрічі, скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї ООН для обговорення "мирного плану" для України, зазначивши, що країна починає думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель відповів, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться.

Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського

– сказав Боррель.

Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляв, що президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у вівторок виступив за план переговорів між росією та Україною щодо припинення конфлікту - пропозицію, яку вже відкинув Президент України Володимир Зеленський.

Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні27.09.24, 20:09 • 22868 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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