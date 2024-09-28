"Є певні країни-члени, які починають думати категоріями капітуляції": Боррель про долучення Угорщини до ініціативи Китаю і Бразилії щодо "мирного плану" для України
Київ • УНН
Високий представник ЄС Жозеп Боррель розкритикував Угорщину за участь у зустрічі щодо "мирного плану" для України, організованій Китаєм і Бразилією. Він назвав це "думанням категоріями капітуляції" та висловив упевненість у продовженні підтримки України з боку ЄС.
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив участь Угорщини в зустрічі, скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї ООН для обговорення "мирного плану" для України, зазначивши, що країна починає думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
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Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель відповів, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться.
Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".
Нагадаємо
Раніше Reuters повідомляв, що президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у вівторок виступив за план переговорів між росією та Україною щодо припинення конфлікту - пропозицію, яку вже відкинув Президент України Володимир Зеленський.
Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні27.09.24, 20:09 • 22868 переглядiв