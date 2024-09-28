"Есть определенные страны-члены, которые начинают думать категориями капитуляции": Боррель о присоединении Венгрии к инициативе Китая и Бразилии по «мирному плану» для Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил участие Венгрии во встрече, созванной Китаем и Бразилией на полях Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения "мирного плана" для Украины, отметив, что страна начинает думать категориями капитуляции, говоря о мире. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

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Отвечая на вопрос, продолжит ли ЕС поддерживать Украину, если США прекратят оказывать помощь, Боррель ответил, что считает, что сильная политическая приверженность по поддержке Украины в Европе останется.

Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, которые начинают думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны. И я впервые вижу, что государство-член ЕС участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского - сказал Боррель.

Он добавил, что это "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".

Напомним

Ранее Reuters сообщал, что президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва во вторник выступил за план переговоров между россией и Украиной по прекращению конфликта - предложение, которое уже отверг Президент Украины Владимир Зеленский.

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