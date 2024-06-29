Графіки відключень діятимуть всю добу, але Україна досі потребує імпорту електроенергії - Міненерго

Вчора, 28 червня, Україна залучила аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сьдні графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть увесь день, але для покриття потреб - знову запланований імпорт електроенергії. Про це пише УНН з посиланням на Міненерго.

Деталі

Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено

У відомстві підкреслюють, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 203 МВт*год. Експорту не передбачається

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Доповнення

У Міністерстві розповіли, що на Донеччині ворожим обстрілом було пошкоджено повітряну лінію оператора системи розподілу.

У зв'язку з цим відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили.

Окрім того, у Чернігівській області сьогодні вночі через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у 6 населених пунктах.

У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 см – фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції