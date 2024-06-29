Графики отключений будут действовать все сутки, но Украина до сих пор нуждается в импорте электроэнергии - Минэнерго

Вчера, 28 июня, Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Сегодня графики стабилизационных отключений света будут действовать весь день, но для покрытия потребностей - снова запланирован импорт электроэнергии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена - заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что основная причина ограничений - атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 35 203 МВт*ч. Экспорта не предвидится - резюмировали в Минэнерго.

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Дополнение

В Министерстве рассказали, что на Донетчине вражеским обстрелом была повреждена воздушная линия оператора системы распределения.

В связи с этим отключилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители и шахта. В тот момент в шахте было 73 работника, их вывели на поверхность. Всех потребителей запитали.

Кроме того, в Черниговской области сегодня ночью из-за обстрела одномоментно обесточились 413 абонентов в 6 населенных пунктах.

Во Львовской области на территории одной из высоковольтных подстанций найден металлический шар диаметром 15 см - фрагмент кассетного боеприпаса российской ракеты Х-101. Работники ГСЧС вывезли боеприпас за территорию подстанции - рассказали в Министерстве энергетики.

Напомним,

В ДТЭК Энерго заявили, что россия атаковала тепловые электростанции ДТЭК почти 200 раз, что привело к потере около 90% генерирующих мощностей.