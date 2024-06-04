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Готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі: затримано агента фсб

Готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 19320 перегляди

Служба безпеки України запобігла серії терактів, спланованих агентом фсб проти військовослужбовців Сил оборони в прифронтовому місті Запоріжжя, затримавши російського агента, який готувався закласти вибухівку під автомобілі біля військкоматів.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів фсб рф проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У результаті спецоперації "на гарячому" затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів. За вказівкою фсб фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів. Надалі він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ.

Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого фсб дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Підпалив електропідстанції на Одещині: затримано європейця, який працював на фсб29.05.24, 14:08 • 20489 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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