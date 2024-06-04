Готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье: задержан агент фсб

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов фсб рф против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом Запорожье. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

В результате спецоперации "на горячем" задержан российский агент, готовивший подрывы авто сотрудников местных военкоматов. По указанию фсб фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов. В дальнейшем он должен был получить от своего российского куратора подробные инструкции относительно времени и способов совершения терактов с использованием взрывчатки.

Благодаря оперативному реагированию СБУ враждебный замысел был сорван. российского агента задержали, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Также Служба безопасности провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ.

Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого фсб дистанционно завербовала в апреле этого года. В поле зрения агрессора он попал через свою дочь, которая проживает в Москве и сотрудничает с российской спецслужбой.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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