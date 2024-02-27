Головнокомандувач Сирський розробляє два плани подальших дій на фронті - Зеленський
Київ • УНН
Головнокомандувач Сирський розробляє два плани подальших дій на фронті - один орієнтований на оборону, якщо допомога США не буде надана, а інший - на відсіч росії.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розробляє два плани подальших дій, які будуть залежати від допомоги США. Якщо США не надасть допомогу, Україні доведеться зосередитися лише на захисті. Про це в інтерв’ю CNN заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Як розповів в інтерв’ю Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі розробляє два плани подальших дій.
"Якщо Київ отримає допомогу США, він зможе почати відсіч росії. Якщо ні, то доведеться зосередитися лише на захисті. Без допомоги США Україні буде не тільки важко отримати нові досягнення на полі бою, але й буде важко продовжувати захищатися цього року. Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені і бригади не будуть готові… Не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко", – сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що відчуває оптимізм після розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо пакету допомоги Україні.