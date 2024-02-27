Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский
Киев • УНН
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий, которые будут зависеть от помощи США. Если США не окажет помощь, Украине придется сосредоточиться только на защите. Об этом в интервью CNN заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Как рассказал в интервью Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два плана дальнейших действий.
"Если Киев получит помощь США, он сможет начать отпор России. Если нет, то придется сосредоточиться только на защите. Без помощи США Украине будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и будет трудно продолжать защищаться в этом году. Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы... Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень трудно", - сказал Зеленский.
Напомним,
Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.
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