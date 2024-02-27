Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  33006 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  78736 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  120592 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  137009 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  137327 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  144133 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  141045 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  132065 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150178 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  158131 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:30  •  12272 просмотра

Read in English

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий, которые будут зависеть от помощи США. Если США не окажет помощь, Украине придется сосредоточиться только на защите. Об этом в интервью CNN заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как рассказал в интервью Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два плана дальнейших действий.

"Если Киев получит помощь США, он сможет начать отпор России. Если нет, то придется сосредоточиться только на защите. Без помощи США Украине будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и будет трудно продолжать защищаться в этом году. Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы... Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень трудно", - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
cnnCNN
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
kievКиев
Головнокомандувач Сирський розробляє два плани подальших дій на фронті - Зеленський
Commander-in-Chief Syrsky develops two plans for further actions at the front - Zelensky
Новости по теме

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.

Война •   •  12272 просмотра
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.

Война •   •  12044 просмотра
"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Украина снова экспортирует избыток электроэнергии в Польшу, новые российские атаки повредили электросети и обесточили потребителей в шести областях.

Общество •   •  14415 просмотра
Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер.

Политика •   •  35535 просмотра
Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.

Новости Мира •   •  10853 просмотра
Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих, которые критиковали роль Израиля в конфликте в Газе, возле Рокфеллеровского центра во время интервью президента США Джо Байдена на вечернем телешоу в центре Манхэттена.

Новости Мира •   •  10547 просмотра
Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times

Проект "Сделано в Украине" предоставит приоритет отечественному производству военных компонентов, вооружений и товаров, чтобы повысить самодостаточность Украины в условиях задержек с иностранной помощью.

Война •   •  14957 просмотра
Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times

Байден нанес удар по Трампу относительно возраста: "Ему примерно столько же лет, сколько мне"

Во время интервью Байден раскритиковал возраст и остроту ума Трампа, заявив, что "он не помнит имя своей жены", очевидно, намекая на то, что Трамп назвал свою жену Меланию "Мерседес" на мероприятии CPAC.

Новости Мира •   •  8828 просмотра
Байден нанес удар по Трампу относительно возраста: "Ему примерно столько же лет, сколько мне"

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц продолжает игнорировать вопросы журналистов относительно ее частых поездок за границу и пользования автомобилями, принадлежащими банку, который ликвидируется Фондом.

Политика •   •  33006 просмотра
Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал конференцию в поддержку Украины в Париже за "исключительно провоенную атмосферу" и заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.

Политика •   •  14233 просмотра
“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины