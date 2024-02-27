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Зеленський: спікер Джонсон пообіцяв зробити усе, щоб підтримати Україну. Я повинен довіряти

Київ • УНН

 • 26712 перегляди

Президент Зеленський заявив, що відчуває оптимізм після розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо пакету допомоги Україні.

Зеленський: спікер Джонсон пообіцяв зробити усе, щоб підтримати Україну. Я повинен довіряти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном про пакет допомоги Україні і після цієї розмови відчув оптимізм. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю CNN, опублікованому 26 лютого, пише УНН.

Він сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати та мирні жителі

- сказав Зеленський.

Зеленський додав, що хоча розуміє, що США наближаються до виборів, сподівається, що угода може бути досягнута.

"Якщо вони передумають, для нас це велика проблема", - сказав Президент.

З його слів, він говорив також і з президентом США Джо Байденом, закликав провести "одну зустріч один з одним, демократами та республіканцями". "І, будь ласка, чи можете ви досягти угоди, тому що для нас це дуже важливо. Так, я передав цей меседж... Я думаю, що Джонсон отримав його, і Байден теж отримав його, ось і все. Що я можу зробити? Я не можу підштовхнути спікера. Це його рішення. Але я думаю, що він розуміє всі виклики, що ми маємо", - вказав він.

На запитання, чи довіряє він спікеру Джонсону, Зеленський відповів: "Я повинен довіряти. Я повинен довіряти, але побачимо".

У вівторок Байден прийме лідерів Конгресу для переговорів про витрати та фінансування України26.02.24, 03:45 • 34451 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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