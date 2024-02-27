Зеленський: спікер Джонсон пообіцяв зробити усе, щоб підтримати Україну. Я повинен довіряти
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що відчуває оптимізм після розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо пакету допомоги Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном про пакет допомоги Україні і після цієї розмови відчув оптимізм. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю CNN, опублікованому 26 лютого, пише УНН.
Він сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати та мирні жителі
Зеленський додав, що хоча розуміє, що США наближаються до виборів, сподівається, що угода може бути досягнута.
"Якщо вони передумають, для нас це велика проблема", - сказав Президент.
З його слів, він говорив також і з президентом США Джо Байденом, закликав провести "одну зустріч один з одним, демократами та республіканцями". "І, будь ласка, чи можете ви досягти угоди, тому що для нас це дуже важливо. Так, я передав цей меседж... Я думаю, що Джонсон отримав його, і Байден теж отримав його, ось і все. Що я можу зробити? Я не можу підштовхнути спікера. Це його рішення. Але я думаю, що він розуміє всі виклики, що ми маємо", - вказав він.
На запитання, чи довіряє він спікеру Джонсону, Зеленський відповів: "Я повинен довіряти. Я повинен довіряти, але побачимо".
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