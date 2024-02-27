Зеленський: спікер Джонсон пообіцяв зробити усе, щоб підтримати Україну. Я повинен довіряти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном про пакет допомоги Україні і після цієї розмови відчув оптимізм. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю CNN, опублікованому 26 лютого, пише УНН.

Він сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати та мирні жителі