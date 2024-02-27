Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном о пакете помощи Украине и после этого разговора почувствовал оптимизм. Об этом Глава государства сказал в интервью CNN, опубликованном 26 февраля, пишет УНН.

Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героическими являются наши люди, наши солдаты и мирные жители - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что хотя понимает, что США приближаются к выборам, надеется, что соглашение может быть достигнуто.

"Если они передумают, для нас это большая проблема", - сказал Президент.

По его словам, он говорил также и с президентом США Джо Байденом, призвал провести "одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами". "И, пожалуйста, можете ли вы достичь соглашения, потому что для нас это очень важно. Да, я передал этот месседж... Я думаю, что Джонсон получил его, и Байден тоже получил его, вот и все. Что я могу сделать? Я не могу подтолкнуть спикера. Это его решение. Но я думаю, что он понимает все вызовы, которые мы имеем", - указал он.

На вопрос, доверяет ли он спикеру Джонсону, Зеленский ответил: "Я должен доверять. Я должен доверять, но посмотрим".

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