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Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять

Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 08:28  •  13174 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном о пакете помощи Украине и после этого разговора почувствовал оптимизм. Об этом Глава государства сказал в интервью CNN, опубликованном 26 февраля, пишет УНН.

Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героическими являются наши люди, наши солдаты и мирные жители

- сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что хотя понимает, что США приближаются к выборам, надеется, что соглашение может быть достигнуто.

"Если они передумают, для нас это большая проблема", - сказал Президент.

По его словам, он говорил также и с президентом США Джо Байденом, призвал провести "одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами". "И, пожалуйста, можете ли вы достичь соглашения, потому что для нас это очень важно. Да, я передал этот месседж... Я думаю, что Джонсон получил его, и Байден тоже получил его, вот и все. Что я могу сделать? Я не могу подтолкнуть спикера. Это его решение. Но я думаю, что он понимает все вызовы, которые мы имеем", - указал он.

На вопрос, доверяет ли он спикеру Джонсону, Зеленский ответил: "Я должен доверять. Я должен доверять, но посмотрим".

Во вторник Байден примет лидеров Конгресса для переговоров о расходах и финансировании Украины26 февраля 2024, 01:45 • 31821 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Зеленський: спікер Джонсон пообіцяв зробити усе, щоб підтримати Україну. Я повинен довіряти
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Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять

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