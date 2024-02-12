Глава Пентагону скасував поїздку до Брюсселя на "Рамштайн": що відомо

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Київ • УНН

 • 31291 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував свою поїздку до Брюсселя на зустріч щодо допомоги Україні після того, як був госпіталізований на вихідних через проблеми з сечовим міхуром.

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок скасував заплановану поїздку до Брюсселя для зустрічі щодо допомоги Україні на цьому тижні після того, як його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Національного національного військово-медичного центру Волтера Ріда на вихідних. Про це пише Рolitico з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони США, передає УНН.

За даними ЗМІ, запланована на середу зустріч контактної групи з питань оборони України, зустріч міжнародних лідерів оборони для обговорення підтримки Києва, тепер буде проводитися віртуально, сказав чиновник, якому, як і іншим, було надано анонімність, щоб говорити перед офіційним оголошенням.

Пентагон оголосив у неділю, що Остін повернувся до медцентру в неділю ввечері після симптомів, які вказували на "невідкладну проблему з сечовим міхуром". Він був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії "для підтримуючої терапії та ретельного спостереження", — сказали його лікарі у недільній заяві.

Глава Пентагону передав свої офіційні обов'язки своєму заступнику після прибуття в лікарню, заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер у заяві.

Незрозуміло, як довго Остін залишатиметься в лікарні, але його лікарі сказали, що очікується "повне одужання" від раку простати, який був діагностований у грудні.

За словами особи, знайомої з ситуацією, міністр оборони України Рустем Умеров наполягав на тому, щоб зустріч була віртуальною, якщо Остін не збирався приїхати на неї особисто. Голова Об'єднаного комітету начальників генералів C.Q. Браун також мав бути присутнім.

Видання зауважує, що це вже третій випадок госпіталізації Остіна після того, як у грудні стало відомо про діагноз рак. У грудні він пройшов процедуру лікування раку. Пізніше у нього виникли ускладнення від цієї процедури, і на початку січня він був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії. Там він пробув до 15 січня.

Остін і його співробітники не змогли своєчасно повідомити свого заступника, багатьох високопоставлених керівників Міністерства оборони, Конгрес і Білий дім про перші два перебування в лікарні. Йому знадобилося ще більше часу, щоб повідомити президенту, що у нього діагностували рак.

Наприкінці цього місяця Остін має з’явитися перед Комітетом Палати представників у справах збройних сил, щоб обговорити, як він справляється зі своїми медичними проблемами.

Глава Пентагону Ллойд Остін очолить зустріч у форматі Рамштайн 14 лютого09.02.24, 05:37 • 28356 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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