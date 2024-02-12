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Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на "Рамштайн": что известно

Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на "Рамштайн": что известно

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 17:19  •  13972 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин отменил свою поездку в Брюссель на встречу по помощи Украине после того, как был госпитализирован на выходных из-за проблем с мочевым пузырем.

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник отменил запланированную поездку в Брюссель для встречи по помощи Украине на этой неделе после того, как его госпитализировали в отделение интенсивной терапии Национального национального военно-медицинского центра Уолтера Рида на выходных. Об этом пишет РоІітісо со ссылкой на официального представителя Министерства обороны США, передает УНН.

По данным СМИ, запланированная на среду встреча контактной группы по вопросам обороны Украины, встреча международных лидеров обороны для обсуждения поддержки Киева, теперь будет проводиться виртуально, сказал чиновник, которому, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы говорить перед официальным объявлением.

Пентагон объявил в воскресенье, что Остин вернулся в медцентр в воскресенье вечером после симптомов, которые указывали на "неотложную проблему с мочевым пузырем". Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии "для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения", - сказали его врачи в воскресном заявлении.

Глава Пентагона передал свои официальные обязанности своему заместителю после прибытия в больницу, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в заявлении.

Непонятно, как долго Остин будет оставаться в больнице, но его врачи сказали, что ожидается "полное выздоровление" от рака простаты, который был диагностирован в декабре.

По словам лица, знакомого с ситуацией, министр обороны Украины Рустем Умеров настаивал на том, чтобы встреча была виртуальной, если Остин не собирался приехать на нее лично. Председатель Объединенного комитета начальников генералов C.Q. Браун также должен был присутствовать.

Издание отмечает, что это уже третий случай госпитализации Остина после того, как в декабре стало известно о диагнозе рак. В декабре он прошел процедуру лечения рака. Позже у него возникли осложнения от этой процедуры, и в начале января он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Там он пробыл до 15 января.

Остин и его сотрудники не смогли своевременно уведомить своего заместителя, многих высокопоставленных руководителей Министерства обороны, Конгресс и Белый дом о первых двух пребываниях в больнице. Ему понадобилось еще больше времени, чтобы сообщить президенту, что у него диагностировали рак.

В конце этого месяца Остин должен появиться перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил, чтобы обсудить, как он справляется со своими медицинскими проблемами.

Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля09 февраль 2024, 03:37 • 26241 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ПолитикаЗдоровье
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Глава Пентагону скасував поїздку до Брюсселя на "Рамштайн": що відомо
Pentagon chief cancels trip to Brussels for Ramstein: what is known
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Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на "Рамштайн": что известно

Министр обороны США Ллойд Остин отменил свою поездку в Брюссель на встречу по помощи Украине после того, как был госпитализирован на выходных из-за проблем с мочевым пузырем.

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