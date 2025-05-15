Глава МЗС Туреччини заявив, що росія та Україна повинні "піти на компроміс" для досягнення миру
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про підтримку мирних зусиль і сподівається на результати інтенсивних обговорень між росією та Україною в Стамбулі. До Стамбула прибули делегації США та росії.
росія та Україна повинні "піти на компроміс" на шляху до миру, і Туреччина сподівається, що інтенсивні обговорення між сторонами дадуть результати, цитує Reuters міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, передає УНН.
Виступаючи на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Антальї, Фідан повторює, що його країна підтримує мирні зусилля.
Він говорить у той час, коли очікується, що делегації росії та України розпочнуть переговори в Стамбулі.
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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що американська делегація прибула до турецького Стамбулу, де очікуються потенційні переговори України та росії, технічна делегація з росії також там.
кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський15.05.2025, 14:46 • 1010 переглядiв