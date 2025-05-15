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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Глава МЗС Туреччини заявив, що росія та Україна повинні "піти на компроміс" для досягнення миру

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про підтримку мирних зусиль і сподівається на результати інтенсивних обговорень між росією та Україною в Стамбулі. До Стамбула прибули делегації США та росії.

Глава МЗС Туреччини заявив, що росія та Україна повинні "піти на компроміс" для досягнення миру

росія та Україна повинні "піти на компроміс" на шляху до миру, і Туреччина сподівається, що інтенсивні обговорення між сторонами дадуть результати, цитує Reuters міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, передає УНН.

Виступаючи на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Антальї, Фідан повторює, що його країна підтримує мирні зусилля.

Він говорить у той час, коли очікується, що делегації росії та України розпочнуть переговори в Стамбулі.

Раніше

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що американська делегація прибула до турецького Стамбулу, де очікуються потенційні переговори України та росії, технічна делегація з росії також там.

кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський15.05.2025, 14:46 • 1010 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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