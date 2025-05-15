Глава МИД Турции заявил, что россия и Украина должны "пойти на компромисс" для достижения мира
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о поддержке мирных усилий и надеется на результаты интенсивных обсуждений между россией и Украиной в Стамбуле. В Стамбул прибыли делегации США и россии.
россия и Украина должны "пойти на компромисс" на пути к миру, и Турция надеется, что интенсивные обсуждения между сторонами дадут результаты, цитирует Reuters министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, передает УНН.
Выступая на полях неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье, Фидан повторяет, что его страна поддерживает мирные усилия.
Он говорит в то время, когда ожидается, что делегации россии и Украины начнут переговоры в Стамбуле.
Ранее
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что американская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии, техническая делегация из россии также там.
кремлевская команда в Стамбуле стремится к "долгосрочному мирному соглашению" - мединский15.05.2025, 14:46 • 1010 просмотров