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Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
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Глава МИД Турции заявил, что россия и Украина должны "пойти на компромисс" для достижения мира

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о поддержке мирных усилий и надеется на результаты интенсивных обсуждений между россией и Украиной в Стамбуле. В Стамбул прибыли делегации США и россии.

Глава МИД Турции заявил, что россия и Украина должны "пойти на компромисс" для достижения мира

россия и Украина должны "пойти на компромисс" на пути к миру, и Турция надеется, что интенсивные обсуждения между сторонами дадут результаты, цитирует Reuters министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, передает УНН.

Выступая на полях неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье, Фидан повторяет, что его страна поддерживает мирные усилия.

Он говорит в то время, когда ожидается, что делегации россии и Украины начнут переговоры в Стамбуле.

Ранее

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что американская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии, техническая делегация из россии также там.

кремлевская команда в Стамбуле стремится к "долгосрочному мирному соглашению" - мединский15.05.2025, 14:46 • 1010 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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