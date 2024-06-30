Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Сьогодні, 30 червня найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку. Ситуація на фронті залишається складною, втім контрольованою. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13:00 30 червня, передає УНН.

Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 73. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контролюється Силами оборони України - йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку без суттєвих змін. Ворог застосовує авіацію та бомбардував КАБами райони населених пунктів Вовчанськ та Стариця (з напрямку Шебекіно, Бєлгородська обл., рф), та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини.

На Куп’янському напрямку нараховується чотири атаки ворога, одна з яких в районі Піщаного ще триває.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Торського. Загалом, від початку доби окупаційні сили уже чотири рази намагалися просунутися на цьому напрямку.

Тривають бої в районі Спірного та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до шести.

На Краматорському напрямку окупанти атакують в районах Часового Яру та Кліщіївки. Сумарна кількість штурмових дій з початку доби - п’ять.

Російський агресор проявляє активність на Торецькому напрямку, а саме в районі Торецька, Північного та Південного. Загалом ворог намагався 5 разів потіснити наших захисників. Одне боєзіткнення ще триває.

Найбільша активність ворогу з початку доби на Покровському напрямку. Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають боєзіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.

Курахівський напрямок. З початку доби загарбники намагалися покращити своє положення уже 15 разів. Наразі штурмові дії ворогом не проводяться.

На Времівському напрямку точаться бої в районах Костянтинівки та Макарівки. Іще три атаки з початку доби вже відбито.

На Оріхівському напрямку за сьогодні відбулося три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводить. Завдав ракетний удар та бомбардував КАБами позиції наших військ.

На решті напрямків обстановка без особливих змін, додали в Генштабі.

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