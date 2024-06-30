Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59752 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145992 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141530 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119499 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131026 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84250 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92552 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98545 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89591 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219249 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41018 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18350 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 17985 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41084 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19644 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141530 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219249 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369656 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305304 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9958 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30256 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27215 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119495 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32362 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Київ • УНН

 • 30312 перегляди

Найбільшу активність противник проявляє на Покровському напрямку, де з початку доби відбулося 23 спроби атак, при цьому Збройні сили України контролюють ситуацію.

Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Сьогодні, 30 червня найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку. Ситуація на фронті залишається складною, втім контрольованою. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13:00 30 червня, передає УНН

Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 73. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контролюється Силами оборони України

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

На Харківському напрямку без суттєвих змін. Ворог застосовує авіацію та бомбардував КАБами райони населених пунктів Вовчанськ та Стариця (з напрямку Шебекіно, Бєлгородська обл., рф), та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини.

На Куп’янському напрямку нараховується чотири атаки ворога, одна з яких в районі Піщаного ще триває.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Торського. Загалом, від початку доби окупаційні сили уже чотири рази намагалися просунутися на цьому напрямку.

Тривають бої в районі Спірного та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до шести.

На Краматорському напрямку окупанти атакують в районах Часового Яру та Кліщіївки. Сумарна кількість штурмових дій з початку доби - п’ять.

Російський агресор проявляє активність на Торецькому напрямку, а саме в районі Торецька, Північного та Південного. Загалом ворог намагався 5 разів потіснити наших захисників. Одне боєзіткнення ще триває.

Найбільша активність ворогу з початку доби на Покровському напрямку. Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають боєзіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.

Курахівський напрямок. З початку доби загарбники намагалися покращити своє положення уже 15 разів. Наразі штурмові дії ворогом не проводяться.

На Времівському напрямку точаться бої в районах Костянтинівки та Макарівки. Іще три атаки з початку доби вже відбито.

На Оріхівському напрямку за сьогодні відбулося три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводить. Завдав ракетний удар та бомбардував КАБами позиції наших військ.

На решті напрямків обстановка без особливих змін, додали в Генштабі.

рф втратила 1140 військовослужбовців за добу30.06.24, 07:08 • 68744 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Збройні сили України
Торецьк
Курахове
Краматорськ
Куп'янськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45