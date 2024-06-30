Сегодня, 30 июня наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация на фронте остается сложной, впрочем контролируемой. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 13:00 30 июня, передает УНН.

Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 73. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем контролируется Силами обороны Украины - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении без существенных изменений. Враг применяет авиацию и бомбил КАБами районы населенных пунктов Волчанск и Старица (с направления Шебекино, Белгородская обл., рф), и Гурьев Казачок на севере Харьковщины.

На Купянском направлении насчитывается четыре атаки врага, одна из которых в районе Песчаного еще продолжается.

На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Торского. В общем, с начала суток оккупационные силы уже четыре раза пытались продвинуться на этом направлении.

Продолжаются бои в районе Спирного и Верхнекаменского на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага здесь возросло до шести.

На Краматорском направлении оккупанты атакуют в районах Часового Яра и Клещеевки. Суммарное количество штурмовых действий с начала суток - пять.

Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно в районе Торецка, Северного и Южного. В общем враг пытался 5 раз потеснить наших защитников. Одно боестолкновение еще продолжается.

Наибольшая активность врага с начала суток на Покровском направлении. Уже 23 раза российские войска пытались здесь атаковать, продолжаются боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола.

Кураховское направление. С начала суток захватчики пытались улучшить свое положение уже 15 раз. Сейчас штурмовые действия врагом не проводятся.

На Времовском направлении идут бои в районах Константиновки и Макаровки. Еще три атаки с начала суток уже отбиты.

На Ореховском направлении за сегодня произошло три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводит. Нанес ракетный удар и бомбил КАБами позиции наших войск.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, добавили в Генштабе.

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