Киев • УНН
Наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении, где с начала суток произошло 23 попытки атак, при этом Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию.
Сегодня, 30 июня наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация на фронте остается сложной, впрочем контролируемой. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 13:00 30 июня, передает УНН.
Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 73. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем контролируется Силами обороны Украины
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении без существенных изменений. Враг применяет авиацию и бомбил КАБами районы населенных пунктов Волчанск и Старица (с направления Шебекино, Белгородская обл., рф), и Гурьев Казачок на севере Харьковщины.
На Купянском направлении насчитывается четыре атаки врага, одна из которых в районе Песчаного еще продолжается.
На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Торского. В общем, с начала суток оккупационные силы уже четыре раза пытались продвинуться на этом направлении.
Продолжаются бои в районе Спирного и Верхнекаменского на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага здесь возросло до шести.
На Краматорском направлении оккупанты атакуют в районах Часового Яра и Клещеевки. Суммарное количество штурмовых действий с начала суток - пять.
Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно в районе Торецка, Северного и Южного. В общем враг пытался 5 раз потеснить наших защитников. Одно боестолкновение еще продолжается.
Наибольшая активность врага с начала суток на Покровском направлении. Уже 23 раза российские войска пытались здесь атаковать, продолжаются боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола.
Кураховское направление. С начала суток захватчики пытались улучшить свое положение уже 15 раз. Сейчас штурмовые действия врагом не проводятся.
На Времовском направлении идут бои в районах Константиновки и Макаровки. Еще три атаки с начала суток уже отбиты.
На Ореховском направлении за сегодня произошло три боестолкновения.
На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводит. Нанес ракетный удар и бомбил КАБами позиции наших войск.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений, добавили в Генштабе.
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