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Генштаб: половина боїв - на двох напрямках, ворог намагався прорвати оборону у тому числі у районі Шевченка

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 72 бойові зіткнення за добу, з яких понад половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. На Новопавлівському напрямку зафіксовано шість спроб прориву оборони, у тому числі у районі Шевченка.

Генштаб: половина боїв - на двох напрямках, ворог намагався прорвати оборону у тому числі у районі Шевченка

Понад половина з 72 боїв на фронті сьогодні сталося на двох напрямках - Покровському та Лиманському, на Новопавлівському напрямку було шість спроб ворога прорвати оборону у районах Піддубного, Воскресенки, Вільного Поля та Шевченка, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 17 липня, пише УНН.

З початку цієї доби відбулося 72 бойових зіткнення

- повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Бачівськ, Пономаренки, Проходи, Олександрівка, Велика Писарівка, Студенок, Сімейкіне Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 181 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Двічі окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки противника у бік Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, три боєзіткнення тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Сили оборони відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Степногірську та Ольгівці.

російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ17.07.25, 08:01 • 4338 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Куп'янськ
Tesla
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