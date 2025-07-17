Генштаб: половина боев - на двух направлениях, враг пытался прорвать оборону в том числе в районе Шевченко

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:31 • 752 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:29 • 984 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
13:18 • 11395 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
12:17 • 26310 просмотра
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:10 • 36175 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 39139 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
08:49 • 69590 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 331999 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 164815 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 163680 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.3м/с
72%
746мм
Популярные новости
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?17 июля, 05:27 • 126395 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 236933 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 96650 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали09:17 • 64592 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ09:33 • 33279 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве14:31 • 876 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 19505 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 29135 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 238474 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 332047 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Покровск
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского13:55 • 7262 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 97845 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 198730 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 216192 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 153916 просмотра
Актуальное
Таймс
ТикТок
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Генштаб: половина боев - на двух направлениях, враг пытался прорвать оборону в том числе в районе Шевченко

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 72 боевых столкновениях за сутки, из которых более половины пришлись на Покровское и Лиманское направления. На Новопавловском направлении зафиксировано шесть попыток прорыва обороны, в том числе в районе Шевченко.

Генштаб: половина боев - на двух направлениях, враг пытался прорвать оборону в том числе в районе Шевченко

Более половины из 72 боев на фронте сегодня произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, на Новопавловском направлении было шесть попыток врага прорвать оборону в районах Поддубного, Воскресенки, Вольного Поля и Шевченко, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 17 июля, пишет УНН.

С начала этих суток произошло 72 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Бачевск, Пономаренки, Проходы, Александровка, Великая Писаревка, Студенок, Семейкино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 181 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, еще одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окип, Борщевая, Волчанск, Чугуновка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Шандриголово, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Дважды оккупанты пытались идти вперед на Сиверском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в сторону Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Степногорску и Ольговке.

Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ17.07.25, 08:01 • 4326 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Купянск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9