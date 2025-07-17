Генштаб: половина боев - на двух направлениях, враг пытался прорвать оборону в том числе в районе Шевченко

Более половины из 72 боев на фронте сегодня произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, на Новопавловском направлении было шесть попыток врага прорвать оборону в районах Поддубного, Воскресенки, Вольного Поля и Шевченко, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 17 июля, пишет УНН.

С начала этих суток произошло 72 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Бачевск, Пономаренки, Проходы, Александровка, Великая Писаревка, Студенок, Семейкино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 181 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, еще одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окип, Борщевая, Волчанск, Чугуновка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Шандриголово, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Дважды оккупанты пытались идти вперед на Сиверском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в сторону Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Степногорску и Ольговке.

Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ