Генштаб: кількість зіткнень на фронті зросла до 58, половина із них ще тривають
Київ • УНН
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 58, причому половина з них все ще триває майже по всій лінії фронту, причому найбільш запеклі бої йдуть на Покровському і Краматорському напрямках, де українські війська стримують атаки противника.
Станом на 13:00 20 червня на фронті кількість боїв зросла до 58, половина із них тривають майже вздовж всієї лінії. Найгарячіше на Покровському та Краматорському напрямках. українські військові стримують ворожі атаки. Про це йдеться у зведенні Генштабу, повідомляє УНН.
Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58. На цей час половина із них тривають майже вздовж всієї лінії фронту. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському та Краматорському напрямках. Сили оборони стримують ворожі атаки
За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:
На Куп’янському напрямку на цей час тривають сім бойових зіткнень в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного. Дві штурмові дії ворога вже відбито.
На Лиманському напрямку наші захисники жорстко зупинили ворога в районі Невського. Біля Сергіївки окупанти продовжують атакувати.
На Краматорському напрямку ворог концентрує зусилля неподалік Калинівки та Часового Яру. Сім спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі. Шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.
На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 19 разів намагалися покращити тактичне положення в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої. 11 ворожих атак українські воїни успішно відбили, вісім - ще тривають. Найбільш активний ворог біля Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже вісім наступальних дій російських військ. Поблизу Красногорівки та Паросковіївки три боєзіткнення ще продовжуються.
"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога", - наголосили в Генштабі.
Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин20.06.24, 13:45 • 20651 перегляд