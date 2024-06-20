По состоянию на 13: 00 20 июня на фронте количество боев возросло до 58, половина из них продолжаются почти вдоль всей линии. Горячее всего на Покровском и Краматорском направлениях. Украинские военные сдерживают вражеские атаки. Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает УНН.

С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 58. В настоящее время половина из них продолжаются почти вдоль всей линии фронта. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском и Краматорском направлениях. Силы обороны сдерживают вражеские атаки - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Купянском направлении в настоящее время продолжаются семь боевых столкновений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного. Два штурмовых действия врага уже отбиты.

На Лиманском направлении наши защитники жестко остановили врага в районе Невского. Возле Сергеевки оккупанты продолжают атаковать.

На Краматорском направлении враг концентрирует усилия неподалеку Калиновки и Часового Яра. Семь попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу. Шесть боестолкновений продолжаются вблизи Клещеевки, Нового, Торецка и Ивановского.

На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 19 раз пытались улучшить тактическое положение в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки первой. 11 вражеских атак украинские воины успешно отбили, восемь-еще продолжаются. Наиболее активный враг возле Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили уже восемь наступательных действий российских войск. Вблизи Красногоровки и Прасковеевки три боестолкновения еще продолжаются.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши воины начеку, чтобы сломать наступательные планы врага", - отметили в Генштабе.

Около 8 ударных бригад рф противостоят Силам обороны на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин