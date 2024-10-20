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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Генштаб: кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 95, найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 37759 перегляди

Ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 17 КАБ

Генштаб: кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 95, найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 95. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу, повідомляє УНН.

Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

"Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Павлівка, Ходине, Княжичі, Басівка, Журавка, Ромашкове, Водолаги, Мощенка, Велика Писарівка, Грем’яч, Жовідь. Також, авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Жовідь та Новеньке.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 17 КАБ", - йдеться у зведенні.

Деталі

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки та Новоосинового на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки та Лозової точиться ще три бої.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки Новосадового та Зарічного. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, з яких два тривають досі.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався просуватись на позиції ураїнських захисників в районі Ступочок, атаку відбито.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, два рази безуспішно атакував позиції наших військ в районі Торецька. Також ворог скинув авіабомбу в районі Леонідівки.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка триває дев’ять боєзіткнень. Наразі українськими захисниками відбито 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки.

Найгарячіше на Курахівському напрямку, тут триває 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника поблизу Богоявленки, ще один штурм продовжується. Ворог завдав авіаудару НАРами по Новодарівці.

На Оріхівському напрямку дві атаки ворога відбито нашими оборонцями в районі Роботиного, ще одна - триває.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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